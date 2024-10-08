Вашингтон, 8 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден в беседах со своими советниками регулярно оскорбляет мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сказано в книге «Война» журналиста Боба Вудворда, передаёт телеканал CNN.

Global Look Press/Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency Джозеф Байден

По этим данным, Путина Байден называл «исчадием ада», Нетаньяху — «грёбаным лжецом», а своего предшественника Дональда Трампа — «грёбаным уродом».

«Этот сукин сын, Биби Нетаньяху, он мерзавец. Он грёбаный мерзавец», — пересказал журналист слова Байдена.

Один из друзей Байдена рассказал, что действующий президент США звонит ему, когда у него возникает потребность оскорблять других политиков, не стесняясь в выражениях, сказано также в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Байден неоднократно оскорблял Путина, в частности называя его в беседах со СМИ и публичных выступлениях «диктатором», «мясником», «убийцей» и «чистейшим бандитом».

Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую шутку: «Кто как обзывается, тот сам так и называется». Хамство США идёт им в стратегическом плане только во вред, такого поведения никто в мире Вашингтону не простит, отмечал также президент.

Путин никогда не ведёт себя невежливо в отношении лидеров других стран, а потому для него было непостижимо, когда Байден назвал его «убийцей», заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.