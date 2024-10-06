Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Более 120 снарядов было выпущено с территории Ливана в направлении Израиля в течение последних суток, сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Израильские военные утверждают, что обстрелами занимается ливанская шиитская организация «Хезболла».

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября, в ночное время, ЦАХАЛ заявила, что примерно 30 миномётных снарядов было выпущено со стороны Ливана в направлении Израиля. Некоторые из них попали на израильскую территорию. В Армии обороны Израиля уточнили, что в ответ ударили по местам, откуда осуществлялись пуски снарядов.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израильская армия также заявила, что задействовала для ударов военно-воздушные силы и артиллерию.

Израильские военно-воздушные силы бьют по ливанским населённым пунктам. 5 октября дрон ЦАХАЛ атаковал квартиру в жилом доме в лагере палестинских беженцев в окрестностях города Триполи на севере Ливана. 6 октября «Хезболла» проинформировала, что с помощью беспилотников ударила по базе технического обслуживания и подготовки армии Израиля к югу от города Хайфа.