Бейрут, 5 октября, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Квартиру в жилом доме атаковал израильский беспилотник в лагере палестинских беженцев в окрестностях города Триполи на севере Ливана. Об этом 5 октября сообщил телеканал «Аль-Джадид».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«Израильский беспилотник ударил по жилой квартире возле мечети Халиль-ар-Рахман в лагере беженцев Беддауи», — уточняется на станице телеканала в соцсети Х.

Информация о погибших или пострадавших в результате атаки БПЛА не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что авиация Израиля нанесла два удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута. Как уточнили очевидцы, невозможно определить, куда произошло попадание, из-за отсутствия освещения.

ЦАХАЛ призвала эвакуироваться жителей ряда домов в районах Бурдж-аль-Бараджне и Шувайфет в южном пригороде Бейрута. По данным ЦАХАЛ, в домах выявлены объекты якобы размещающегося там шиитского движения «Хезболла».

По данным ливанского министерства здравоохранения от 4 октября, с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в результате ударов Израиля по территории Ливана погибли 2023 человека, в том числе 127 детей и 261 женщина. Ещё более 9,5 тысячи человек пострадали.

Израиль 1 октября объявил о начале сухопутной операции против движения «Хезболла» на юге Ливана. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболла» активно сопротивляется, ведёт наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.