Бейрут, 6 октября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» 7 октября заявило об атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов на базу технического обслуживания и подготовки армии Израиля к югу от города Хайфа.

ИА Регнум

«В воскресенье в 13:45 (совпадает с мск) бойцы «Исламского сопротивления» [«Хезболла»] совершили воздушную атаку эскадрильей штурмовых беспилотников на базу технического обслуживания и подготовки к югу от города Хайфа», — говорится в сообщении в Telegram-канале движения.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 октября «Хезболла» заявило, что его бойцы не позволили военным Израиля прорваться на территорию Ливана. Уточнялось, что военные израильской армии попыталась войти вглубь ливанской территории у населённого пункта Блида, однако под артиллерийским обстрелом были вынуждены отступить.

Телеканал Al Mayadeen 4 октября сообщил, что «Хезболла» сорвала все попытки израильских военных закрепиться в южной части Ливана. По данным источника, бойцы шиитского движения провели 23 целенаправленные операции против военных Израиля, осуществив удары по их позициям, военной технике и объектам.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 октября сообщила о нанесении удара по складам «Хезболлы», расположенным в Бейруте под жилыми домами. По утверждению израильских военных, также были нанесены удары по другим объектам шиитского движения.

В ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции на юге Ливана. Израильские военные заявили, это будут «ограниченные» рейды, основанные на полученных разведданных, целью которых является уничтожение объектов «Хезболлы»