Бейрут, 5 октября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Авиация Военно-воздушных сил Израиля с ночи 5 октября нанесла удары по 16 населённым пунктам Ливана. Об этом 5 октября сообщило ливанское агентство NNA.

JINI/Global Look Press

Как следует из сводки агентства, удары были нанесены по населённым пунктам в южной и восточной частях Ливана. Также израильские военные в числе прочего произвели серию бомбардировок южного пригорода Бейрута.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. По утверждению израильских военных, удары наносились по складам с оружием, ракетным установкам и другим объектам военной инфраструктуры, а также по отдельным отрядам «Хезболлы».

Израильский дрон 5 октября атаковал квартиру в жилом доме в лагере палестинских беженцев в окрестностях города Триполи на севере Ливана. Информации о погибших или пострадавших в результате этого не поступало.

Телеканал Al Mayadeen вечером 4 октября сообщил, что «Хезболла» сорвала все попытки военных Израиля закрепиться на юге Ливана. Уточнялось, что бойцы движения провели за сутки 23 целенаправленные операции против ЦАХАЛ, уничтожая военную технику и объекты, а также нанося удары по их позициям.