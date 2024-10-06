Вашингтон, 6 октября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Ввязавшись в ракетную войну с Ираном, Израиль понесёт тяжёлые потери, поскольку его система противовоздушной обороны не очень надёжна, заявил 6 октября американский подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X.

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«Израильская система ПВО вовсе не так надёжна, как об этом заявляют публично, и, если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесёт серьёзный ущерб», — сообщил Дэвис.

Эксперт считает, что Израиль должен сделать всё, чтобы не допустить войны с Ираном, потому что это в его интересах.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по главному военному штабу проиранского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. В результате погиб генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла. Руководство движения пообещало Израилю нанести ответный удар.

Вооружённые силы Ирана, поддерживающие «Хезболлу», в ответ нанесли массированный ракетный удар по Израилю, выпустив 1 октября более 180 баллистических ракет. ЦАХАЛ заявила, что большую часть ракет перехватили силы ПВО.

Позже выяснилось, что ракеты успешно нанесли удары по авиабазам Неватим и Тель-Ноф израильских ВВС. Аналитики издания The Washington Post насчитали как минимум 25 случаев поражения ракетами военных и разведывательных объектов в Израиле.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху 1 октября заявил, что ЦАХАЛ имеет право нанести ответный удар по Ирану и сделает это. С аналогичным заявлением он выступил 6 октября.

Посольство России в Тегеране призвало российских граждан воздержаться от поездок в Иран до стабилизации обстановки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает обе стороны конфликта к сдержанности. Россия осуждает действия, в результате которых погибают мирные жители.