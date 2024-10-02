Тегеран, 2 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Из-за обострения обстановки в ближневосточном регионе после ракетной атаки иранских военных по Израилю россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Иран до стабилизации ситуации. Об этом 2 октября сообщило посольство России в Тегеране.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В связи с обострением положения вокруг Ирана Роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Ранее в российском посольстве призвали соотечественников в Иране воздержаться от фото− и видеосъёмок на улицах и не поддаваться панике, которую недоброжелатели пытаются посеять в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции на юге Ливана. По утверждению военных Израиля, они будут проводить локализованные рейды для уничтожения инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября военные Ирана нанесли массированный ракетный удар по Израилю. По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе него по территории еврейского государства было выпущено порядка 400 ракет.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 2 октября заявил, что иранская акция против Израиля завершена, если Тель-Авив не захочет дать ответ. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел со стороны Ирана большой ошибкой, за которую Тегеран заплатит.

Позднее в этот же день американский портал Axios написал, что израильские власти собираются в течение «нескольких дней» дать ответ на ракетный удар Ирана. Отмечалось, что в Тель-Авиве уже приняли решение об ответе на иранскую атаку, но пока не определили, как именно это будет сделано.

Американская газета The New York Times 2 октября написала, что Иран подготовил сотни ракет на случай ответа Израиля или США на иранскую атаку. По словам двух представителей Корпуса стражей Исламской революции, эти ракеты находятся на западных границах Исламской республики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 октября заявил, что Москва призывает к сдержанности стороны ближневосточного конфликта. Он подчеркнул, что российская сторона также осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения.