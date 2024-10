Тель-Авив, Израиль, 2 октября, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Ракетную атаку Ирана на Израиль назвал большой ошибкой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также указал, что Тегеран заплатит за это. Соответствующее обращение израильского премьера 1 октября транслировало телевидение еврейского государства.

«Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам», — заявил Нетаньяху.

Премьер Израиля добавил, что его страна всегда придерживается правила: кто бы ни атаковал её, он будет атакован в ответ. При этом атаку Ирана Нетаньяху назвал провальной, так как её, по словам премьера, удалось предотвратить благодаря «самым передовым в мире» израильским силам ПВО.

Кроме того, Нетаньяху поблагодарил США за поддержку обороны Израиля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз осуждает удары Ирана по Израилю и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Как заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, иранский ракетный обстрел израильской территории стал решительным ответом Тегерана на «агрессивные» действия Израиля. По словам Пезешкиана, целью удара была защита интересов и граждан Ирана.

1 октября иранские военные, по данным газеты The Jerusalem Post, запустили по территории Израиля около 400 ракет. Газета The Times of Israel написала, что при ракетном обстреле территории Израиля пострадали два человека. Они получили лёгкие осколочные ранения.

Иранское агентство SHAFAQNA в свою очередь проинформировало о том, что в ходе этого ракетного обстрела было уничтожено более 20 истребителей F-35 Военно-воздушных сил Израиля.

После произошедшего начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Тель-Авив оставляет за собой право предпринять меры в ответ на массированный ракетный удар со стороны Ирана.