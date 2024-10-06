Ватикан, 6 октября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди призвал положить конец логике вендетты на Ближнем Востоке и попросил прекратить огонь в зоне Ближневосточного конфликта. Видеозапись его выступления 6 октября опубликована на сайте Ватикана.

Global Look Press/ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency

Понтифик напомнил, что 7 октября исполняется ровно год с момента атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, населению которого он выразил свою духовную близость, а также призвал освободить всех израильских заложников движения.

По словам Франциска, это событие обернулось «разрушительными военными действиями», от которых страдают простые палестинцы, которым необходима помощь.

«Прошу о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Помолимся за ливанцев, особенно жителей юга страны. Обращаюсь к международному сообществу, прошу положить конец идеологии вендетты, чтобы не повторялись атаки, такие как совершил Иран несколько дней назад, что может привести к ещё более обширной войне в регионе», — сказал он.

Папа Римский напомнил, что у всех наций есть право на мир и безопасность, их территории не должны подвергаться нападению, а суверенитет должен гарантироваться диалогом, а не войной.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции в южной части Ливана. Вечером в тот же день армия Ирана произвела массированную ракетную атаку на Израиль.

Издание Politico 3 октября со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников написал, что США с Израилем обсуждают варианты ответа на ракетную атаку Ирана. Отмечалось, что Вашингтон при этом убеждает Тель-Авив предпринять ограниченные ответные меры.

Позднее в этот же день телеканал Al Jazeera сообщил, что Иран при посредничестве Катара передал США предупреждение по поводу возможного ответа Израиля ни иранский массированный удар. Заместитель командующего силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави 4 октября заявил, что иранские военные нанесут удар по всем израильским объектам энергетики, если армия Израиля атакует территорию Ирана.

В субботу, 5 октября, стало известно, что израильские военные готовят «серьёзный и значимый» ответ на массированный ракетный удар Ирана. При этом в Армии обороны Израиля выразили надежду на «значительное сотрудничество» в наступательных действиях от стран — партнёров в регионе.