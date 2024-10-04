Тегеран, 4 октября, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Иран нанесёт удар по всем объектам энергетики Израиля, если Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) атакует иранскую территорию. Об этом 4 октября заявил заместитель командующего силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави.

Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

«Если оккупанты допустят ошибку, мы нанесём удар по всем их источникам энергии, станциям, всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», — процитировало его агентство Mehr.

Он подчеркнул, что у Ирана есть множество экономических центров, а у Израиля — только три электростанции и несколько НПЗ. Тегеран способен атаковать их одновременно.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них.

Американский журнал The Military Watch Magazine 2 октября заявил, что Иран нанёс удар по израильской авиабазе Неватим и уничтожил около 20 истребителей F-35. ЦАХАЛ заявила, что ущерб от атаки был минимальным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел большой ошибкой Ирана. Он пообещал, что Тель-Авив обязательно ответит на эту атаку. При этом глава государства назвал провальным удар Тегерана.

Телеканал Al Jazeera 3 октября сообщил, что Иран через Катар передал США предупреждение, что на любую ответную атаку ЦАХАЛ последует «нетрадиционный ответ», который в том числе будет включать удары по инфраструктуре Израиля. Тегеран подчеркнул, что больше не будет придерживаться «односторонней сдержанности».

Посольство России в Тегеране 2 октября призвало граждан РФ не приезжать в Иран до стабилизации обстановки в регионе. До этого дипмиссия призвала россиян не делать фото — и видеосъёмку в исламской республике и не поддаваться панике, которую пытаются посеять в соцсетях.