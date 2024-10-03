Тегеран, 3 октября, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Иран при посредничестве Катара передал Соединённым Штатам Америки предупреждение относительно возможного ответа Израиля на иранскую массированную ракетную атаку. Об этом 3 октября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум

«Иран сообщил Соединённым Штатам через посредника, что любое израильское нападение на Иран повлечёт за собой «нетрадиционный ответ», который включает нанесение ударов по израильской инфраструктуре», — говорится в материале.

По информации источника, предупреждение касалось растущей напряжённости в регионе и включало заявление о том, что односторонняя сдержанность больше не отвечает требованиям национальной безопасности Ирана. При этом в сообщении подчёркивалось, что Тегеран не желает региональной войны.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США и Израиль обсуждают варианты ответа Тель-Авива на массированный ракетный удар Ирана по израильской территории. Отмечалось, что Вашингтон пытается убедить Израиль предпринять лишь ограниченные меры. По информации источника, один из обсуждаемых вариантов ответа Израиля заключается в возможном нанесении ограниченных ударов по формированиям и подразделениям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене или Сирии. По данным портала Axios, ответная реакция Тель-Авива может коснуться объектов, относящихся к иранской ядерной программе.

Вечером 1 октября Иран в ответ на гибель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, большую часть из которых перехватили средства противовоздушной обороны. При этом сообщалось, что удар нанёс ущерб израильским ВВС и уничтожил более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. ЦАХАЛ эту информацию отвергает, заявляя о минимальном ущербе в результате атаки Ирана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения, и призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.