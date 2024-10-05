Тель-Авив, Израиль, 5 октября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к «серьёзный и значимый» ответ на массированный ракетный удар Ирана по израильской территории. Об этом 5 октября сообщило радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источник.

Idf/Global Look Press

«Это будет серьёзно и значимо, мы занимаемся подготовкой большую часть времени», — заявил он.

По словам источника, Тель-Авив считает, что недавний удар со стороны Ирана должен «иметь последствия» для Тегерана и там «должны это понимать». При этом он добавил, что ЦАХАЛ надеется на «значительное сотрудничество» в наступательных действиях от стран — партнёров в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября власти Израиля объявил о начале наземной операции в южной части Ливана. Вечером в тот же день военные Ирана произвели массированную ракетную атаку на Израиль. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе неё по израильской территории выпустили порядка 400 ракет.

Издание Politico 3 октября со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон обсуждает с Тель-Авивом варианты ответа на массированную ракетную атаку Ирана по израильской территории, убеждая израильскую сторону предпринять ограниченные ответные меры. По словам автора статьи, такая реакция США показывает их ослабевающее влияние на Ближнем Востоке и неспособность американской дипломатии урегулировать ситуацию в регионе.

Позднее в этот же день телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника сообщил, что Тегеран при посредничестве Катара передал Вашингтону предупреждение по поводу возможного ответа Тель-Авива ни массированный удар иранских военных. Отмечалось, что предупреждение касалось растущей напряжённости в регионе и включало заявление о том, что односторонняя сдержанность больше не отвечает требованиям национальной безопасности Ирана.

Замкомандующего силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави 4 октября заявил, что иранские военные нанесут удар по всем израильским объектам энергетики, если ЦАХАЛ атакует территорию Ирана. Военный подчеркнул, что у Ирана есть множество экономических центров, а у Израиля — только три электростанции и несколько НПЗ, которые можно атаковать одновременно.