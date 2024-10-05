Белгород, 5 октября, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 5 октября сбили над территорией Белгородской области один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, воздушная цель нейтрализована дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области около 21:20 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, утром 5 октября в период с 09:40 по 10:20 мск российские военные обнаружили и сбили ещё три беспилотника ВСУ самолётного типа: два над Белгородской областью и один в Курской области.

Также сообщалось, что украинские войска с помощью БПЛА атаковали автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. По словам главы города Ивана Приходько, пострадали девять человек, в том числе водитель транспортного средства. Вечером украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС в Горловке, трижды сбросив боеприпасы на территорию части. Повреждения получили три пожарные автоцистерны, пострадавших нет.

По информации Минобороны, в ночь на 5 октября силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников над российской территорией. Из них семь уничтожены в Белгородской области и два в Курской. Ещё один БПЛА сбит над территорией Воронежской области. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, киевский режим попытался атаковать несколько гражданских предприятий. При атаке на одно из них пострадал мужчина, на одном из этажей здания произошло возгорание. Другое атакованное предприятие не пострадало.