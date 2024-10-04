Анна, Воронежская область, 4 октября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Средства радиоэлектронной борьбы в ночь на 4 октября подавили над территорией Воронежской области несколько украинских беспилотных летательных аппаратов, один из которых упал на территорию нефтебазы. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны», — написал губернатор Воронежской области в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент произошёл в Аннинском районе. По предварительным данным, никто не пострадал. На место пожара прибыли пожарные расчёты.

Опасность атаки БПЛА на территории Воронежской области объявили вечером 3 октября около 22:15 по местному времени (совпадает с мск), средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможных атак.

Как передавало ИА Регнум, в четверг вечером Министерство обороны России проинформировало об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области. До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о перехвате одного вражеского БПЛА в районе Курчатова. Падение беспилотника привело к взрывам в хозяйственной постройке, не относящейся в Курской атомной электростанции.

В ночь на 3 октября силы ПВО уничтожили над территорией четырёх регионов РФ в общей сложности 113 украинских беспилотников. По информации Минобороны, российские военные нейтрализовали 73 БПЛА в небе над Белгородской областью, 25 — в Воронежской области, 14 — в Курской области. Ещё одна воздушная цель обезврежена в Брянской области.