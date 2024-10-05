Воронеж, 5 октября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи 5 октября уничтожили над территорией трёх регионов РФ суммарно десять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены десять украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что российские военные перехватили и уничтожили семь дронов в небе над Белгородской областью, два — в Курской области и ещё один — в Воронежской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО и средства РЭБ подавили несколько вражеских БПЛА над территорией региона. Позднее он уточнил, что киевский режим попытался атаковать несколько гражданских предприятий. При атаке на одно из них пострадал мужчина, на одном из этажей здания произошло возгорание. Другое атакованное предприятие не пострадало.

В течение ночи 4 октября, по информации Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 13 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Белгородской, Воронежской и Ростовской областей и ещё пять — над акваторией Азовского моря.