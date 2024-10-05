Курск, 5 октября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили 5 октября три украинских беспилотника: два над Белгородской и один над Курской областью, сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

Над Белгородской областью украинские дроны были сбиты в 09:40 мск и в 10:20 мск. Ещё один БПЛА самолётного типа российские военные уничтожили в 10:05 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь над российской территорией силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников. Из них семь были уничтожены в Белгородской области и два в Курской. Ещё один БПЛА был сбит над территорией Воронежской области.

В городе Горловке в Донецкой Народной Республике в результате удара дрона ВСУ по автобусу получили ранение водитель и восемь пассажиров. Как сообщил глава города Иван Приходько, украинские дроны также нанесли удар по поликлинике в жилмассиве «Комсомолец».