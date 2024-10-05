Горловка, ДНР, 5 октября, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Украинские беспилотники атаковали пожарную часть МЧС в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило 5 октября МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки. Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию части», — сообщило ведомство.

По данным министерства, серьёзные повреждения получили три пожарные автоцистерны. Сотрудники МЧС РФ не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов в ночь на 5 октября атаковали несколько гражданских предприятий в Воронежской области, пострадал один человек.

ВСУ с помощью БПЛА 5 октября нанесли удар по автобусу на улице Комарова в Горловке. В результате ранения получили шесть человек. Помимо этого, власти зафиксировали прямое попадание в одно из административных зданий на проспекте Победы.