Горловка, ДНР, 5 октября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Количество мирных жителей, которые пострадали в результате удара БПЛА украинской армии по автобусу в Горловке, увеличилось до девяти, 5 октября сообщил глава города Иван Приходько.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Число раненых увеличилось до девяти человек», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 октября Приходько сообщил, что украинский беспилотник нанёс удар по автобусу с пассажирами в Горловке. Водитель и ещё пять пассажиров получили ранения. Это произошло на улице Комарова.

Кроме того, в городе на проспекте Победы был зафиксирован прилёт по административному зданию.

За ночь над территорией России дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских дронов самолётного типа.