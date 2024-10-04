Москва, 4 октября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Во время зачистки российскими военными освобождённого от Вооружённых сил Украины (ВСУ) Угледара Донецкой Народной Республики в плен сдались 44 украинских бойца. Об этом 4 октября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 — в ходе зачистки населенного пункта Угледар», — заявил он.

Общие потери ВСУ в течение последней недели составили более 16,6 тыс. военных. Российские войска также уничтожили четыре танка, 43 бронемашины, в том числе две произведённые в США Bradley, и другую боевую технику.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября Минобороны РФ официально объявило об освобождении Угледара. Город освобождали подразделения группировки войск «Восток».

Министр обороны России Андрей Белоусов 4 октября поздравил с освобождением Угледара соединения и войсковые части, отличившиеся в боях за город. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на этом участке фронта, наградили более 3,3 тыс. российских бойцов.

Украинская оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» 2 октября сообщила, что командование ВСУ разрешило отступать из города, так как возникла угроза её окружения. Она признала, что украинские подразделения понесли большие потери.