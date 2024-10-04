Москва, 4 октября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Украинская армия за неделю потеряла в зоне спецоперации более 16,6 тыс. военных, сообщил 4 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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За период с 28 сентября по 4 октября в зоне ответственности группировки российских войск «Север» ВСУ потеряли более 3050 военных, четыре танка, 43 боевые бронемашины, в том числе две боевые машины пехоты Bradley американского производства.

В зоне ответственности группировки российских войск «Запад» украинская армия потеряла за неделю 2880 военных, четыре боевые бронемашины, включая три бронетранспортёра М113 американского производства.

В боях с Южной группировкой ВС России украинская армия за этот период потеряла 5110 военных, два танка, три боевые бронемашины, с группировкой российских войск «Центр» — 4210 бойцов, два танка, 16 боевых бронемашин.

В зоне ответственности группировки российских войск «Восток» ВСУ потеряли за неделю 890 военных, два танка, четыре боевые бронемашины. В боях с группировкой ВС России «Днепр» потери украинской армии за неделю составили 510 бойцов, два танка.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю российские военные нанесли 29 групповых ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса, арсеналам, районам сосредоточения подразделений ВСУ, применив в том числе гиперзвуковую аэробаллистическую ракету «Кинжал» и дроны.

За этот период российские силы противовоздушной обороны уничтожили семь ракет ATACMS, шесть авиабомб HAMMER, 22 снаряда ракетных систем залпового огня HIMARS и 540 дронов ВСУ.

Российские военные с 28 сентября по 4 октября освободили от ВСУ шесть населённых пунктов, в том числе Макеевку в Луганской Народной Республике, Вишнёвое в Харьковской области, Верхнекаменское, Нелеповку, Крутой Яр и Угледар — в Донецкой Народной Республике.