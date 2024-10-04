Москва, 4 октября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил части Вооружённых сил РФ, отличившиеся в ходе освобождения города Угледара в Донецкой Народной Республике от украинских боевиков. Поздравительные телеграммы 4 октября опубликовало Министерство обороны РФ.

Kremlin.ru

В поздравлении командованию и личному составу 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригады глава Минобороны отметил, что бригада с первых дней СВО выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, являясь одним из передовых соединений группировки войск «Восток».

Белоусов уточнил, что в результате профессиональных и решительных действий военных воинской части противник несёт существенные потери и отступает.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 1100 военнослужащих бригады награждены государственными наградами», — говорится в телеграмме.

В поздравительной телеграмме командованию и личному составу 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной ордена Красной Звезды бригады имени Е. А. Щаденко министр указал на то, что в ходе СВО часть выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу и решительно громя врага в Донбассе.

«Сегодня вы самоотверженно и умело выполняете боевые задачи, приближая нашу Победу», — уточнил он.

В поздравлению командованию и личному составу 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты Белоусов назвал действия этого воинского соединения образцом выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности.

«За мужественные и решительные действия при освобождении н. п. Иванково, Попасное, Богуславское, Александрополь, Камышеваха и Викторовка более 1800 воинов-тихоокеанцев награждены государственными наградами», — говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме командованию и личному составу 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады глава Минобороны заявил, что военные этой части доблестно борются с неонацистами в Донбассе, взламывая оборону противника и вынуждая его отступать.

«Продвигаясь вперёд, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом отвагу и стойкость», — отметил он.

В поздравлении командованию и личному составу 430-го мотострелкового полка министр назвал его действия образцом храбрости и высокого профессионализма.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 400 солдат, сержантов и офицеров полка награждены государственными наградами», -говорится в поздравительной телеграмме.

Белоусов также поблагодарил военнослужащих армии России за верность воинскому долгу и присяге, выразив уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность Родины.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара российскими военными от боевиков ВСУ. Позднее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что власти региона учредят государственную награду за освобождение города.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» вечером 3 октября опубликовал первые панорамные кадры Угледара, освобождённого от украинских формирований. По информации источника, кадры были сделаны военными 37-й мотострелковой бригады 36-й армии российской группировки «Восток».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 4 октября рассказал, что высшее руководство и глава Минобороны доложили президенту России Владимиру Путину об освобождении города. Представитель Кремля уточнил, что российский лидер регулярно проводит встречи с военным руководством.