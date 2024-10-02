Киев, 2 октября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Командование ВСУ разрешило украинским подразделениям отступить с позиций в Угледаре Донецкой Народной Республики (ДНР), заявила 2 октября пресс-служба украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в Telegram-канале.

Telegram/Military Media Center

«Высшим командованием дано разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооружённые силы России направили в район резервы для ударов с флангов. В результате для украинских формирований возникла угроза окружения города.

Планируется, что отступившие подразделения займут новые позиции. При этом пресс-служба признала большие потери ВСУ в ходе действий российских войск под Угледаром.

Как передавало ИА Регнум, генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в сводках о ситуации на фронтах. Последний раз про город сообщали 1 октября, заявив, что там якобы отразили атаку российских бойцов.

Британский телеканал Би-би-си, ссылаясь на военных 72-й бригады ВСУ, 2 октября сообщил, что украинские военные начали отступать из Угледара, не дожидаясь приказа. Им приходится по ночам бежать из города, так как днём это стало невозможным из-за обстрелов с российской стороны.

Агентство Bloomberg заявило, что освобождение Угледара Вооружёнными силами РФ увеличит их логистические возможности в этой районе. По мнению издания, это также ухудшит и без того ослабевшей позиции главы киевского режима Владимира Зеленского.

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 1 октября сообщил, что российские бойцы освободили от боевиков ВСУ южную, западную и восточную части Угледара. В рядах украинских войск началось хаотичное бегство, отметил он.