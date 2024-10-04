Москва, 4 октября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. За прошедшую неделю Вооружённые силы России освободили от украинских боевиков в зоне проведения спецоперации шесть населённых пунктов, включая Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 октября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели улучшили тактическое положение по переднему краю и освободили населенные пункты Макеевка Луганской Народной Республики и Вишневое Харьковской области», — сказал он.

Конашенков уточнил, что войска российской группировки «Юг» за это время освободили населённый пункт Верхнекаменское в ДНР, военный группировки «Центр» — населённые пункты Нелеповка и Крутой Яр в ДНР, а войска группировки «Восток» — город Угледар.

Военный добавил, что в течение недели в плен армии России сдались 83 бойца украинских формирований, в том числе 44 во время зачистки Угледара.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ 3 октября официально сообщило об освобождении Угледара армией России. Также российские военные 2 октября освободили село Верхнекаменское в ДНР.

Ранее, 1 октября, стало известно об освобождении ВС России населённого пункта Крутой Яр в ДНР. Позднее в этот же день российские военные освободили село Вишневое в Харьковской области.

Аналитик американской компании Black Bird Group Паси Паройнен 2 октября назвал невиданными с момента начала спецоперации темпы продвижения российских военных в Донбассе. По его словам, за этот период от украинских боевиков было освобождено около 823 кв. км территории.