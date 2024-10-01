Донецк, 1 октября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 октября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Российские военные отразили девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Украинская армия потеряла до 635 военных, американский бронетранспортёр М113, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу «МСТА-Б», три 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили село Вишнёвое в Харьковской области. Российские военные также поразили живую технику и силы 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Ставок и Ямполя в ДНР, Лозовой в Харьковской области и Невского в ЛНР. Были отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных украинских бригад.

Потери ВСУ в зоне ответственности Западной группировки составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей. Были уничтожены американская 155-миллиметровая гаубица М777, британская 155-миллиметровая гаубица FH-70, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Нанесены удары по двум складам с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября российская группировка войск «Центр» в ходе наступления освободила Нелеповку в ДНР. ВС России также нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике украинских боевиков у Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко. Днём ранее в республике была освобождена Макеевка.

В Минобороны 27 сентября сообщили, что российские военные за неделю освободили четыре населённых пункта в ДНР. Военные группировки войск «Юг» освободили Григоровку и Острое, а войска группировки «Центр» — Украинск и село Мариновка.