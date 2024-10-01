Харьков, Украина, 1 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Вишневое в Харьковской области стало первым освобождённым поселением Изюмского района. Об этом 1 октября заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Наша администрация пока не имеет доступа в эту часть нашего региона, там идут активные бои», — процитировал его ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября подразделения группировки войск «Запад» освободили село Вишнёвое. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности военных составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей. Были уничтожены американская 155-миллиметровая гаубица М777, британская 155-миллиметровая гаубица FH-70 и другая техника.

Днём ранее военные армии России нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по группе пехоты украинских боевиков около города Волчанска в Харьковской области. Снаряд точно попал в передвигающуюся группу украинских бойцов, после чего произошёл взрыв.

В конце августа военные Западной группировки войск освободили Синьковку в Харьковской области. Было нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны.