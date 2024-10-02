Москва, 2 октября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России освободили населённый пункт Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 октября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных действий освободили населённый пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные также нанесли удары по украинским боевикам у Константиновки и Часова Яра в ДНР.

За сутки украинская армия на этом направлении потеряла до 855 бойцов, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777 и две гаубицы FH-70 производства Великобритании. Также был уничтожен склад боеприпасов, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября армия России освободила населённый пункт Крутой Яр в ДНР. Подразделения группировки российской войск «Центр» отразили девять контратак штурмовых групп противника. Также ВС России позднее в этот же день освободили село Вишневое в Харьковской области.

Российские военные 30 сентября освободили Нелеповку в ДНР. Они также нанесли удары по позициям украинских боевиков у Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко.

Конашенков 29 сентября сообщил об освобождении Макеевки в Луганской Народной Республике. По его словам, группировки российских войск «Запад» также отразила контратаку противника.