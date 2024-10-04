Нью-Йорк, США, 4 октября, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций в пятницу, 4 октября, проведёт по запросу России открытое заседание, посвящённое теме терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-служба постоянного представителя РФ при всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Состоится запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по теракту на «Северных потоках», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Уточняется, что заседание пройдёт в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и начнётся 4 октября в 10:00 по местному времени (17:00 мск).

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ в связи с расследованием терактов на «Севпотоках» официально предъявила досудебные претензии Германии, Швеции, Дании и Швейцарии. Она напомнила, что обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были разрушены в результате взрывов в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, которые прекратили расследования диверсий, не опубликовав никаких результатов.

Напомним, что российская сторона квалифицировала диверсию на «Северных потоках» как теракт. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что подрывы невозможно было бы осуществить без поддержки на государственном уровне, и допустил, что к теракту может быть причастно ЦРУ США.

В сентября 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин, также инициировавший расследование, будет предпринимать меры, необходимые для того, чтобы ответственные за теракт понесли наказание. Захарова отмечала, что никаких конкретных результатов расследования теракта на «Северных потоках» западные страны, в частности Германия, до сих пор не предъявили.