Киев, 2 октября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Высшее командование ВСУ предоставило разрешение на вывод украинских подразделений из Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за проблем с сохранением личного состава и боевой техники. Об этом сообщил 2 октября официальный Telegram-канал украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские военные признали, что ВС России направили войска для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений ВСУ. В результате возникла угроза оцепления города.

Ранее 2 октября Генеральный штаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках с фронтов. Также там признали, что на линии боевого соприкосновения наблюдается сложная для украинских военных обстановка, пока ВС России превосходят ВСУ в живой силе и технике.

Советник главы ДНР Ян Гагин в тот же день заявил, что на данный момент говорить о полном освобождении Угледара от ВСУ рано, российские военные продолжают процесс зачистки города.

Глава киевского режима Владимир Зеленский днём ранее, 1 октября, заявил, что нынешняя ситуация на фронте для ВСУ остаётся очень, очень сложной.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в тот же день рассказал, что армия России освободила южную, западную и восточную части Угледара. По его словам, противник находится на севере населённого пункта, его продолжают вытеснять.