Мелитополь, 1 октября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе боевых действий освободили от украинских боевиков южную, западную и восточную части Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 октября рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«По Угледару: продвижение наших войск идёт, сейчас под контролем и запад, и юг, и восток. Противник находится на севере населённого пункта и дальше уничтожается», — процитировал его слова ТАСС.

По словам Рогова, в ночь на 1 октября по позициям украинских формирований велась комбинированная работа российских артиллерии и реактивных систем залпового огня, а сейчас в городе часто «уже идёт хаотичное бегство» бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Единственная проселочная дорога, по которой они могут убегать, простреливается [российскими военными]. Хорошим результатом является бегство половины из тех, кто пытается отступить из города», — уточнил глава комиссии ОП РФ.

Рогов отметил, что в разных частях Угледара российские военных подняли государственные флаги РФ на контролируемых ими высотах и сейчас город шаг за шагом освобождается от оккупации украинской армии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919983" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Флаг России подняли в центре Угледара

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября сержант ВСУ Станислав Бунятов со ссылкой на остающегося в составе 72-й бригады украинской армии бойца, находящегося в Угледаре написал, что дороги из города усеяны телами бойцов ВСУ, которые попытались вырваться из него. По его словам, бегущие из Угледара украинские боевики теряют при этом от четырех до шести бойцов.

Командир стрелкового полка армии России с позывным Одиссей рассказал 1 октября, что наступательные действия в Угледаре осложнились из-за превосходства ВСУ в дронах. Он уточнил, что ситуация в последние недели кардинально изменилась благодаря слаженной работе всех подразделений и родов российских войск.

Позднее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин напрямую получает информацию по ситуации в Угледаре.