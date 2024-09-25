Донецк, 25 сентября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Боевые действия идут уже в самом Угледаре Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — сказал он в эфире «Соловьёв Live».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле наблюдают за продвижением российских войск в районе Угледара, динамика положительная.

20 сентября в российских силовых структурах рассказали, что группировка украинской армии в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. В сообщении отмечалось, что все трассы снабжения перерезаны, а подавляющее большинство позиций вокруг города — российские.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что подразделения ВС РФ зашли на окраины Угледара. Он добавил, что ситуация для ВСУ на данном участке критическая, противнику угрожает окружение, поэтому возможна массовая сдача бойцов украинской армии в плен.

Ранее обозреватель ИА Регнум Павел Киселёв в своей статье отмечал, что благодаря масштабному наступлению российских войск появился шанс освободить Угледар, стратегически важный город на юго-западе ДНР, который противник превратил в одну из своих «крепостей».