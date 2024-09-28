Угледар, ДНР, 28 сентября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Войска России заблокировали в донецком Угледаре группировку Вооружённых сил Украины (ВСУ) и продолжают сжимать клещи вокруг города. Об этом 28 сентября сообщили в российских силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Город блокирован, единственная грунтовая дорога, по которой они [ВСУ] пытаются выходить, [находится] под полным огневым контролем. Клещи вокруг города сжимаются всё сильнее», — рассказал один из силовиков ТАСС.

Он добавил, что противник на этом участке фронта несёт большие потери, бойцы ВСУ массово сдаются в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон ВСУ в Угледаре попал «в клещи», ротация украинских сил «фактически невозможна», и это признают близкие к минобороны Украины лица.

Украинское командование пытается вывести ударные группы из окружённого Угледара, бои идут на городских окраинах, отмечал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.