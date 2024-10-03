Угледар, ДНР, 3 октября, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Освобождение Угледара в Донецкой Народной Республике позволит Вооружённым силам России отодвинуть линию боевого соприкосновения от логистических маршрутов на юге Донбасса. Об этом 2 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

«Одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас — россияне, срезав угледарский выступ, отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики», — говорится в материале.

Уточняется, что в 18 километрах к востоку от Угледара проходит железнодорожная магистраль, связывающая Донецк с Мариуполем, Крымом и Запорожской и Херсонской областями. По оценкам экспертов, на которых ссылается издание, обеспечение безопасности этого маршрута и дорог вдоль побережья Азовского моря является одной из целей наступления ВС России на Угледар.

Также издание отмечает, что Угледар оставался одним из сильнейших укрепрайонов, а его потеря означает необходимость создания новой линии обороны ВСУ, которая, вероятно, будет пролегать в районе села Богоявленка северо-западнее Угледара.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября командование Вооружённых сил Украины подтвердило отступление из Угледара. Оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» было получено разрешение на оставление позиций в населённом пункте в связи с угрозой окружения. В тот же день советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что говорить о полном освобождении Угледара от украинских формирований преждевременно, на зачистку города уйдёт какое-то время.

По данным агентства Bloomberg, освобождение Угледара российскими военными приведёт не только к улучшению логистических позиций, но может привести к усилению давления на главу киевского режима Владимира Зеленского, который на прошлой неделе во время своего визита в США пытался убедить западных союзников принять его «план победы».