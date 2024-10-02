Нью-Йорк, США, 2 октября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Объявление генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле является «хамским решением» и «пощёчиной ООН». Об этом в среду, 2 октября, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Global Look Press/Li Rui/XinHua

«Сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле — это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам», — сказал дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Небензя призвал страны — члены структуры международной организации и государства, входящие в состав ООН, отреагировать на решение Тель-Авива в отношении Гутерриша.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 октября Гутерриш заявил, что осуждает эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. При этом он не упомянул Иран или Израиль. После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата за нежелание «недвусмысленно осудить» атаку Ирана. Позднее генсек всё же заявил, что «осуждает» именно удар Ирана.

В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ объявила, что стремится уничтожить объекты инфраструктуры «Хезболлы», представляющей угрозу для израильских населённых пунктов.

Иран вечером того же дня нанёс массированный ракетный удар по Израилю в качестве возмездия за ликвидацию Тель-Авивом лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Он также пригрозил новыми атаками в случае ответных мер.

Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви пообещал, что атака Ирана не останется без ответа. Израиль определит цель и нанесёт удар, когда решит нужным.