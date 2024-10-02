Нью-Йорк, США, 2 октября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением ракетной атаки Ирана по Израилю. В среду, 2 октября, он заявил, что удары по территории еврейского государства не уменьшат страданий палестинцев.

Global Look Press/Chen Junqing/XinHua

«Я вновь решительно осуждаю вчерашний массированный ракетный удар Ирана по Израилю», — сказал он на экстренном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

Гутерриш также отметил рост напряженности в Ливане после вторжения в южные регионы страны подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это ставит вопрос о действии резолюции Совбеза ООН 1701, обязавшей Тель-Авив и шиитское движение «Хезболла» принимать меры по деэскалации.

«Я задаюсь вопросом о том, что осталось от тех нормативных рамок, которые Совет заложил в резолюцию 1701», — отметил генсек ООН. Трансляцию заседания с его выступлением ведет пресс-служба ООН на сайте организации.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 октября Гутерриш заявил, что осуждает эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. При этом он не упомянул Иран или Израиль. После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата за нежелание «недвусмысленно осудить» атаку Ирана.

В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ объявила, что стремится уничтожить объекты инфраструктуры «Хезболлы», представляющей угрозу для израильских населённых пунктов.

Иран вечером того же дня нанёс массированный ракетный удар по Израилю в качестве возмездия за ликвидацию Тель-Авивом лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Он также пригрозил новыми атаками в случае ответных мер.

Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви пообещал, что атака Ирана не останется без ответа. Израиль определит цель и нанесёт удар, когда решит нужным.