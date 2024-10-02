Тель-Авив, Израиль, 2 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, запретив ему въезд в страну, за его позицию по массированному ракетному удару Ирана по территории еврейского государства. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

РИА Новости/Григорий Сысоев Антониу Гутерриш

«Любой, кто не может недвусмысленно осудить отвратительную атаку Ирана на Израиль, в отличие от почти любой страны мира, не заслуживает вступать на израильскую землю», — написал министр 2 октября в соцсети X (бывш. Twitter).

Кац также напомнил, что генсек ООН так и не осудил нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и не пытался объявить организацию террористической.

Министр сделал это заявление после того, как Гутерриш в соцсети X осудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня. При этом генсек ничего не написал про Израиль или Иран.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Израиля, отметил, что Тель-Авив таким образом показал нежелание, чтобы ООН каким-либо образом участвовала в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель Кремля также призвал всех к сдержанности.

Совет Безопасности ООН в связи с обострением обстановки на Ближнем востоке назначил экстренное заседание на 10:00 2 октября по местному времени (17:00 мск). После него пройдут закрытые консультации членов Совбеза.

Иран нанёс удар по Израилю вечером 1 октября в ответ на ликвидацию ВВС Израиля лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в ходе бомбардировки Бейрута. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил новыми атаками в случае военной реакции со стороны Тель-Авива.

Начальник генштаба израильской армии Герци Халеви пообещал, что действия Ирана не останутся без ответа. В Тель-Авиве выберут место и цель для удара, чтобы продемонстрировать возможности вооружённых сил.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США подталкивают Ближний Восток к обрыву. Вашингтон присвоил себе право единолично действовать в регионе в качестве миротворца, поэтому он несёт ответственность за очередное обострение ситуации.