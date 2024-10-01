Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Израиль оставляет за собой право предпринять меры в ответ на массированный ракетный удар со стороны Ирана. Для неожиданного ответа будут выбраны подходящие цели и время, заявил 1 октября начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

Андрей Широков / ТАСС

«Мы сами выберем, когда назначить точную цель и продемонстрировать наши точные и неожиданные наступательные возможности, в соответствии с директивой политического эшелона», — приводит его слова Telegram-канал израильских войск.

По словам Халеви, работа средств противовоздушной обороны во время ракетной атаки Ирана продемонстрировала способность Израиля противостоять противникам.

О возможном ответе на удар Ирана также заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он подчеркнул, что оборонительные и наступательные возможности Израиля находятся на самом высоком уровне и будут использованы в соответствии с директивой израильского руководства, когда для этого будут выбраны время и место.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. По словам Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Он уточнил, что попадания зафиксированы в центре и на юге Израиля, а большую часть ракет перехватили средства противовоздушной обороны. Как сообщило иранское агентство SHAFAQNA, иранские военные в ходе массированного ракетного удара по Израилю уничтожили более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. По информации издания The Times of Israel, в результате ракетного обстрела пострадали два человека, получившие лёгкие осколочные ранения в Тель-Авиве.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал, что Израиль в случае попытки ответа на ракетный удар столкнётся с «сокрушительными атаками». Также в КСИР подчеркнули, что в ходе ракетного удара по Израилю 1 октября были атакованы военные цели и объекты сферы безопасности.