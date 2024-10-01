Тегеран, 1 октября, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил 1 октября, что Израиль столкнётся с «сокрушительными» атаками в том случае, если решит ответить на ракетный удар Ирана.

Hussein Malla/AP/ТАСС

«В ответ на мученическую смерть [Исмаила] Хании, Сейеда Хасана Насруллы и [Аббаса] Нильфрушана (деятели движений ХАМАС и «Хезболла». — Прим. ред.) мы нанесли удар в самое сердце оккупированных земель», — говорится в сообщении.

В КСИР также отметили, что в ходе атаки на Израиль ракеты были выпущены по «важным военным целям и объектам сферы безопасности».

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. Жители получили на сотовые телефоны сообщения с инструкциями найти наиболее безопасное место. Президент США Джо Байден приказал американским военным сбивать иранские ракеты, запущенные по Израилю.

1 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху предупредил сограждан, что им предстоит выдержать «дни испытаний». Он призвал граждан выполнять требования тылового командования государства ради спасения жизней.