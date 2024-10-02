Нью-Йорк, США, 2 октября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Россия будет отстаивать права российских журналистов в Организации Объединённых Наций, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя понижение статуса аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за попытку задать вопрос главе МИД ФРГ Анналене Бербок.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Дмитрий Полянский

«Возмутительная история с Валентином Богдановым и его съёмочной группой. Будем бескомпромиссно бороться за права наших журналистов в ООН!» — написал Полянский 2 октября в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге отметила, что Богданов на полях Генассамблеи ООН пытался задать вопрос Бербок в специальной зоне, предназначенной для СМИ. Но журналиста начали отталкивать представители немецкой делегации, не дав ему приблизиться к министру.

Захарова сообщила, что постоянное представительство России при ООН направило ноту генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием прояснить произошедшее и дать оценку действиям «команды хамов» из Германии. Москва будет добиваться восстановления прав журналиста.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая в Евросоюзе запретили вещание четырёх российских СМИ: «Голос Европы», «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». При этом в Совете ЕС пообещали, что эти ограничения не будут мешать журналистам из РФ работать в Европе, в том числе брать интервью.

При этом власти Франции не разрешили российским журналистам приезжать в страну для освещения событий Олимпийских игр в Париже. Глава МВД республики Жеральд Дарманен объяснил это мерами «предосторожности».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемым действия французских властей. Это является уже не косвенным, а прямым ограничением свободы СМИ, подчеркнул он.