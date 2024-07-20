Париж, 21 июля, 2024, 01:17 — ИА Регнум. В Париже власти запретили многим российским журналистам приезжать в страну для освещения предстоящих Олимпийских игр. О таком решении сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Олимпийские игры

Как пояснил Дарманен, запрет приезда журналистов из России связан с принципами предосторожности. Он пояснил, что в Париж решено не пускать «большое количество журналистов».

«Мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа предосторожности», — цитирует чиновника газета Le Journal du Dimanche.

Как сообщало ИА Регнум, спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что количество допущенных до участия в Олимпиаде в Париже спортсменов из России и Белоруссии может поменяться.

Макконнелл напомнил, что в играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2024, которые должны пройти с 26 июля по 11 августа, оказалась под угрозой из-за забастовок артистов, которые должны выступать. Организаторы Игр получили сообщение о забастовке, причиной которой стал скандал по поводу зарплаты артистов.