Брюссель, 17 мая, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Евросоюз принял решение о запрете на вещание четырех российских СМИ. Соответствующее заявление сделал Совет ЕС.

Известия/Александр Казаков

«Сегодня Совет принял решение приостановить вещание в Европейском Союзе еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины: «Голос Европы», «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета», — отмечалось в заявлении.

В Совете ЕС добавили, что ограничения не помешают СМИ и их сотрудникам вести деятельность, отличную от вещания, например проводить исследования и брать интервью.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года ЕС включил телеканалы «Спас» и «Царьград» в санкционные списки. Всего в перечень попали 140 физлиц и организаций. По мнению инициаторов, телеканалы поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В июне в очередной санкционный список ЕС попал телеканал «Звезда», а также ряд военных корреспондентов и журналистов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила ответными мерами, если власти Германии тронут российские СМИ. Ее комментарий стал реакцией на намерения властей Германии выслать российских журналистов, не продлевая им визы и аккредитации на работу в стране.