Москва, 22 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Москва крайне негативно относится к решению Парижа отказать некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры. Об этом 22 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global look press/Michael Kappeler/dpa

«Мы считаем неприемлемыми такие решения. Мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что это нарушает все обязательства Франции перед ОБСЕ и другими организациями.

Песков добавил, что Россия хотела бы видеть реакцию на подобные решения со стороны правозащитных организаций, а также тех, кто имеет отношение к обеспечению основ и правил свободы СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны запретили многим российским журналистам приезжать для освещения Олимпийских игр. По его словам, это решение связано с принципами предосторожности. Он пояснил, что в Париж решено не пускать «большое количество журналистов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону искупаться в Сене после того, как Париж отказал российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры. Она отметила, что пока Макрон не исполнит обещанного и не искупается в Сене, уважения к правде, чести и законности от этого режима ждать не стоит.