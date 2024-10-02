Вашингтон, 2 октября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Отступление украинских формирований из Угледара в Донецкой Народной Республике может обернуться усилением давления на главу киевского режима Владимира Зеленского, который несколькими днями ранее не смог продвинуть в США свой «план победы». Об этом во вторник, 1 октября, написало агентство Bloomberg.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

По словам автора публикации, освобождение города российскими военными даст им «потенциально улучшенную логистическую позицию» в зоне боевых действий.

Отмечается, что Зеленский во время своего визита в Соединённые Штаты пытался усилить поддержку Украины со стороны западных союзников страны, в том числе посредством презентации «плана победы» Киева в конфликте с Москвой американскому президенту Джо Байдену. Тем не менее инициативу главы киевского режима в Вашингтоне встретили «вяло».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 октября находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене Александр Дубинский заявил, что Зеленский лжёт о том, что его визит в США якобы прошёл крайне успешно, загоняя этим себя в ловушку. По его словам, у слов должно быть реальное выражение в событиях.

Американская газета The Wall Street Journal 29 сентября написала, что оказанный Зеленскому в Вашингтоне холодный приём показывает ограниченные перспективы Киева в текущем конфликте. Отмечалось, что действующая администрация США также отказалась одобрить его «план победы».

Глава киевского режима 24 сентября заявил, что «план победы» Украины не подразумевает переговоры с Россией, а является мостом к дипломатическому выходу для остановки военных действий. В то же время его целью является укрепление украинских формирований.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 23 сентября отметил, что пока невозможно проводить анализ «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. По его словам, Кремль изучит этот «план», если появится какая-либо официальная информация о нём.

Высшее командование 2 октября ВСУ предоставило разрешение на вывод украинских боевиков из Угледара. Украинское командование признало, что российские военные провели фланговые удары, которые истощили оборону подразделений ВСУ, после чего возникла угроза оцепления города.

Ранее в этот же день советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что сейчас говорить о полном освобождении Угледара пока рано. По его словам, в городе всё ещё остаются разрозненные части ВСУ и российские военные ведут их зачистку.