Москва, 23 сентября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Кремль изучит «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который он намерен представить президенту США Джо Байдену. Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Aleksandr Gusev/Global Look Press Владимир Зеленский

Представитель Кремля отметил, что на данный момент невозможно проводить анализ «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ.

Песков добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.

«Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, недостоверной информации. Поэтому к этому относимся очень сдержанно», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о желании представить Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте. Советник руководителя офиса главы киевского режима Сергей Лещенко 16 сентября заявил, что для реализации такого плана Киеву необходимо дать разрешение на удары западным оружием вглубь России.

21 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что в «план победы» Зеленского входят пункты о приглашении Украины в НАТО и поставках оружия украинским формированиям.

Отмечается, что Зеленский хочет представить «план победы» Байдену в ходе встречи 26 сентября и он считает его схемой того, как заставить президента России Владимира Путина «искать мира».

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 17 сентября заявила, что Вашингтон уже ознакомился с «мирным» планом Зеленского. По её словам, власти США будут помогать в продвижении этого документа.

Путин 2 сентября заявил, что провал нападения украинских боевиков на Курскую область может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Ранее российское руководство не раз заявляло о готовности к диалогу с Украиной по вопросу урегулирования конфликта.