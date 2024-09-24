Вашингтон, 24 сентября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «план победы» Украины не подразумевает проведения переговоров с Россией.

Alessandro Bremec/Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Речь идёт не о переговорах с Россией. Это мост к дипломатическому выходу, чтобы остановить военные действия», — сказал Зеленский в интервью телеканалу ABC News.

По утверждению главы киевского режима, упомянутый им «мост» и является планом победы Украины. Однако какие-либо подробности касаемо этого «моста» Зеленский приводить не стал.

Зеленский добавил, что «план» нацелен на укрепление Украины и её армии.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщали, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов, включая продолжение боевых действий в Курской области. Кроме этого, план содержит пункт о получении от западных стран современного оружия, а также членство Украины в ЕС и НАТО.

23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент невозможно проводить анализ «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.

5 сентября Зеленский заявил о желании представить президенту США Джо Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте.

До этого, 2 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что провал нападения украинских боевиков на Курскую область может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Ранее российское руководство не раз заявляло о готовности к диалогу с Украиной по вопросу урегулирования конфликта.