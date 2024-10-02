Киев, 2 октября, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский лжёт о том, что его визит в США якобы прошёл очень успешно, и этим загоняет себя в ловушку. Такое мнение 2 октября высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Pool/ABACA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Желание Зеленского <…> делать вид, что визит в США прошёл страх как успешно — загоняет его в ловушку. Потому что хвастаться можно чем угодно, но слова <…> должны иметь реальное выражение в событиях», — написал он в своём Telegram-канале.

Дубинский отметил, что новая военная помощь Киеву со стороны Вашингтона не сможет спасти украинские формирования от обвала на линии боевого соприкосновения в Донбассе, а потому Зеленский вынужден будет объясняться с военными на тему своих оптимистичных заявлений.

«Эти деньги никак не отразятся на скорости и объёмах военной помощи для ВСУ здесь и сейчас. А валится фронт именно здесь и сейчас, и <…> мы можем банально не дотянуть», — добавил депутат Рады.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что глава киевского режима не может самостоятельно проводить политику. От также назвал абсурдными действия Зеленского, включая его недавний визит в США.

Британское издание The Economist 26 сентября написало, что Украина и её партнёры с Запада должны набраться смелости и признать, что они проигрывают. По словам авторов публикации, продвижения армии России на востоке, особенно вокруг Красноармейска, это показатель ухудшения состояния киевского режима, а оборонительные линии украинских боевиков «могут рухнуть до того, как военные усилия России будут исчерпаны».

Зеленский 1 октября признал, что для украинской армии на фронте сейчас сложилась «очень, очень сложная» ситуация. По его словам, нынешней осенью ВСУ придётся сделать всё возможное для достижения поставленных целей.