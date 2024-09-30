Вашингтон, 30 сентября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Холодный приём, с которым столкнулся глава киевского режима Владимир Зеленский в США, иллюстрирует ограниченные перспективы Киева в текущем конфликте, сообщило 29 сентября издание The Wall Street Journal.

ИА Регнум

«Холодный приём выявил сужающиеся возможности, с которыми Зеленский сталкивается спустя 2,5 года конфликта», — отмечают авторы публикации.

По данным издания, Зеленский во время визита в США расхваливал так называемый «план победы», чтобы попытаться получить больше оружия и гарантий безопасности от страны и её союзников. Однако администрация президента США Джо Байдена отказалась одобрить план главы киевского режима, опасаясь дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Зеленский встретился с кандидатами на пост главы Соединённых Штатов экс-президентом Дональдом Трампом и действующим вице-президентом государства Камалой Харрис. При этом Трамп на встрече с главой киевского режима заявил, что в случае победы на выборах будет стремиться завершить конфликт на Украине ещё до инаугурации. В свою очередь Харрис заверила Зеленского в дальнейшей поддержке киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 5 сентября заявил о намерении показать Байдену «план победы» Украины в конфликте с Россией. Отмечалось, что в него могут войти пять пунктов, в том числе продолжение атак ВСУ в приграничье Курской области, получение Киевом от Запада современного вооружения, а также вхождение страны в НАТО и ЕС.

Зеленский 24 сентября заявил, что «план победы» Украины не подразумевает переговоры с Россией. Он заявил, что это мост к дипломатическому выходу, чтобы остановить военные действия. При этом план нацелен на укрепление украинской армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 сентября отметил, что на данный момент невозможно проводить анализ «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. Он добавил, что Кремль изучит «план», если появится какая-либо официальная информация о нём.