Москва, 2 октября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в зоне проведения спецоперации сбили управляемую бомбу Hammer и 32 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 2 октября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», ― доложил военный.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 32 590 украинских дронов.

Также за прошедшие сутки Вооружённые силы РФ при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия 30 сентября нанесла удар ракетами «Искандер-М» по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области и уничтожила 12 вагонов с боеприпасами ВСУ.

Российские силы ПВО за сутки 29 сентября уничтожили 172 беспилотника самолётного типа Вооружённых сил Украины. Также они сбили управляемую авиабомбу Hammer.

По данным Минобороны на 30 сентября, за сутки в зоне проведения специальной военной операции украинская армия потеряла до 1895 военных. В зоне действия группировки российских войск «Центр» потери составили до 630 военнослужащих. Кроме того, ВСУ потеряли до 75 бойцов в зоне ответственности группировки войск «Север», до 425 военных — в зоне ответственности группировки войск «Запад», до 560 бойцов — в боях с Южной группировкой войск ВС РФ, до 120 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки войск ВС РФ «Восток» и до 85 военных в зоне действий группировки войск «Днепр».