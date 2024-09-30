Москва, 30 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинская армия потеряла до 1895 военных в зоне проведения специальной военной операции, сообщило 30 сентября Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили до 630 военнослужащих», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, говоря о действиях подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, ВСУ потеряли до 75 бойцов в зоне ответственности группировки войск «Север», до 425 военных — в зоне ответственности группировки войск «Запад», до 560 бойцов — в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ.

По данным российского оборонного ведомства, украинская армия за сутки потеряла до 120 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки войск ВС РФ «Восток» и до 85 военных в зоне действий группировки войск «Днепр».

Российские силы в зоне СВО нанесли удары по аэродромной инфраструктуре, воинскому эшелону в районе разгрузки, а также скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 124 районах.

Как сообщало 30 сентября ИА Регнум, российские военные освободили населённый пункт Нелеповка в ДНР. Бойцы ВС России нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике ВСУ у Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко в ДНР.

За минувшие сутки российские военные также нанесли удар по арсеналу с боеприпасами и складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.