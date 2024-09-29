Москва, 29 сентября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 172 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 29 сентября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

NatanFlayer

«Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки ВС России поразили два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки противника.

Как передавало ИА Регнум, в течение ночи 29 сентября украинские боевики пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России. Дежурными силами противовоздушной обороны уничтожено и перехвачено 125 БПЛА самолётного типа.

В небе над Ростовской областью ночью 29 сентября подразделения противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников. Этой же ночью в Воронеже упали подавленные и сбитые украинские беспилотники. Ещё несколько вражеских дронов сгорели на окраинах города и за его пределами.

По данным оборонного ведомства на 29 сентября, всего с начала проведения специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили 32 503 беспилотных летательных аппарата ВСУ.