Николаев, Украина, 30 сентября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удар ракетами «Искандер-М» по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области и уничтожила 12 вагонов с боеприпасами. Об этом 30 сентября сообщили в Минобороны России.

РИА Новости/ Министерство обороны РФ

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919700" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона

«Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесён ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населённом пункте Казанка Николаевской области (45 км западнее населённого пункта Кривой Рог Днепропетровской области). В результате удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября российские военные ударили «Искандерами» по складам с боеприпасами для ракетных комплексов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории завода «Южмаш» в Днепропетровске.

27 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что Вооружённые силы России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и дронами по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетики.

24 сентября российская авиация нанесла удар по предприятию украинского ВПК, где осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ.